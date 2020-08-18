Бернарду Силва — фанатам «Ливерпуля»: переборщил насчёт книг. Можете просто сходить выпить

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва в своём «твиттере» посвятил ещё одно сообщение болельщикам «Ливерпуля».
«Думаю, я переборщил, когда предложил вам почитать книги… Можете просто сходить выпить», — написал Силва.
На днях «Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в четвертьфинале «Лиону» со счётом 1:3. Силва в скором времени написал пост, в котором подвёл итоги нынешнего сезона для «горожан», а также обратился к болельщикам «Ливерпуля», предложив им отпраздновать свои титулы и найти чем заняться, в частности, почитать книги или выпить с друзьями.
«Ливерпуль» в минувшем сезоне стал чемпионом Англии, а из Лиги чемпионов вылетели на стадии 1/8 финала, уступив «Атлетико». В турнирной таблице Премьер-лиги «Манчестер Сити» отстал от красных на 18 очков.
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