Б. Силва: фаны «Ливерпуля», заходящие на страницы игроков «Сити», празднуйте свои титулы

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва подвёл итоги сезона и обратился к болельщикам.
«Сезон-2019/2020 закончился для нас очень печально. Приносим извинения всем болельщикам за этот неудачный сезон. Единственное, что мы можем обещать, это то, что в следующем сезоне мы будем много бороться, чтобы сделать всё гораздо лучше, вернуться к победам в решающих матчах — для вас, ребята!
Всем болельщикам «Ливерпуля», которым больше нечего делать, кроме как заходить на страницы игроков «Ман Сити» в соцсетях, я тоже сочувствую, но по другим причинам… Это выглядит жалко. Идите праздновать свои титулы, попробуйте найти себе парня или девушку, выпить пива с другом, почитать книгу… Так много всего можно сделать!" — написал в «Твиттере» Силва.
В 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уступил «Лиону» (1:3).
- 16 августа 2020
-
21:30
-
21:23
-
21:14
-
21:02
-
20:56
-
20:53
-
20:27
-
20:25
-
20:12
-
20:01
-
19:55
-
19:33
-
19:24
-
19:13
-
19:10
-
18:55
-
18:42
-
18:38
-
18:36
-
18:18
-
18:06
-
17:57
-
17:55
-
17:32
-
17:19
-
17:10
-
17:05
-
16:51
-
16:45
-
16:19
-
16:16
-
16:10
-
15:54
-
15:48
-
15:44