Б. Силва: фаны «Ливерпуля», заходящие на страницы игроков «Сити», празднуйте свои титулы

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва подвёл итоги сезона и обратился к болельщикам.

«Сезон-2019/2020 закончился для нас очень печально. Приносим извинения всем болельщикам за этот неудачный сезон. Единственное, что мы можем обещать, это то, что в следующем сезоне мы будем много бороться, чтобы сделать всё гораздо лучше, вернуться к победам в решающих матчах — для вас, ребята!

Всем болельщикам «Ливерпуля», которым больше нечего делать, кроме как заходить на страницы игроков «Ман Сити» в соцсетях, я тоже сочувствую, но по другим причинам… Это выглядит жалко. Идите праздновать свои титулы, попробуйте найти себе парня или девушку, выпить пива с другом, почитать книгу… Так много всего можно сделать!" — написал в «Твиттере» Силва.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уступил «Лиону» (1:3).