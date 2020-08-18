Экс-хавбек «Зенита» Хави Гарсия покинул «Бетис»
Бывший полузащитник «Зенита» Хави Гарсия покинул «Бетис», сообщается на официальном сайте испанского клуба. Срок действия контракта 33-летнего футболиста с клубом истёк, стороны решили не продлевать соглашение.
Гарсия играл в составе петербургского «Зенита» с 2014 по 2017 год. Испанский хавбек — чемпион России (сезон-2014/2015), а также обладатель Кубка (сезон-2015/2016) и Суперкубка страны (2015, 2016). В 2017 году Гарсия перешёл в «Бетис». За испанский клуб полузащитник сыграл в 64 матчах и забил 1 гол. Ранее Гарсия выступал за такие клубы, как мадридский «Реал», «Бенфика» и «Манчестер Сити».
«Бетис» занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал «Реал».
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