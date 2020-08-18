«Это было крайне увлекательно». Модрич вспомнил о переговорах с Абрамовичем на яхте

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал о переговорах, которые провёл с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем в 2011 году. Тогда синие пытались приобрести хорватского игрока у «Тоттенхэм Хотспур».



«После окончания сезона-2010/2011 я был готов к отпуску. Но он продлился недолго, так как мои агенты сообщили об интересе „Челси“. Я был открыт для перехода, но тогда всё произошло молниеносно. Сначала я сел на частный самолёт из Задара в Канны, где меня ждала команда менеджеров. Затем фургон с тонированными стёклами отвёз меня в Ниццу. Там нас встретила охрана Романа Абрамовича, посадила на катер и отвезла на яхту владельца „Челси“.



Всё это было крайне увлекательно. Около двадцати человек, которые казались частью службы безопасности, встретили нас на яхте. Всё было быстро и хорошо организовано. Как только мы устроились на одной из роскошных палуб, появился Абрамович. Его сопровождали жена и сын. Я был удивлён незаметным исчезновением всех сотрудников службы безопасности сразу после его прибытия. Было очевидно, что они хорошо подготовлены — тайминг был идеальным.



До этого я встречался с Абрамовичем лишь раз. Я наблюдал за игрой «Челси» с «Атлетико» на «Стэмфорд Бридж» и сидел рядом с его ложей. Мы встретились и обменялись парой слов. Во время нашей встречи на Лазурном берегу он произвёл впечатление расслабленного, несколько загадочного человека. Он не стал ходить вокруг да около и сказал: „Мы знаем, что ты хороший игрок. Я хочу, чтобы ты подписал контракт с “Челси».



Я приехал на его яхту для переговоров, поэтому было очевидно, что я хотел того же. У меня за спиной было три успешных сезона в «Тоттенхэме». Теперь клуб был на вершине АПЛ, и я чувствовал удовольствие от игры в Лиге чемпионов. Весь анализ демонстрировал, что я был одним из ключевых игроков, ответственных за прогресс команды. Я чувствовал, что пришло время для переезда — я хотел бороться за трофеи и выигрывать титулы, и я чувствовал, что этого не произойдет, если я останусь в «Тоттенхэме». Я хотел перейти в более амбициозный клуб.



«Думаешь, „Тоттенхэм будет сопротивляться твоему переходу? Они собираются бороться?“ — спросил Абрамович. „Думаю, переговоры будут трудными“, — ответил я, потому что знал, что у клубов плохие отношения. Мы допили напитки, и примерно через 20 минут Абрамович с женой удалились в свои комнаты. Прощаясь, он предложил расслабиться и искупаться, но мы поблагодарили его и покинули яхту. Через 90 минут мы вернулись на побережье Ниццы. Мы немного погуляли по городу, а потом улетели в Загреб. Я остался под впечатлением от встречи, но в глубине души знал, что председатель «Тоттенхэма» Дэниел Леви не захочет об этом слышать.



Перед стартом сезона мне позвонили английски журналисты и спросили, правда ли, что я хочу уехать. я был честен и, вероятно, наивен, поэтому сказал, что пора сделать шаг вперёд в карьере. Это вызвало много шума, который не утихал до закрытия трансферного окна. Леви сделал публичное заявление о том, что у меня нет шансов уйти и что у меня есть действующий контракт», — приводит слова Модрича The Guardian.