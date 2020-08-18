«Сочи» обыграл «Рубин» благодаря двум голам в концовке

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» обыграл казанский «Рубин» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт». Обслуживал матч арбитр Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), ассистировали ему судьи на линиях Николай Ерёмин и Денис Березнов (оба — Москва).

Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 44-й минуте автором забитого мяча стал Миха Мевля, которому ассистировал Жоаозиньо. В середине второго тайма равновесие восстановил Иван Игнатьев, который реализовал одиннадцатиметровый. Вскоре гостей вывел вперёд Денис Макаров с передачи Хвичи Кварацхелии. На 85-й минуте счёт сравнял Кристиан Нобоа. В компенсированное время победу сочинцам принёс Иван Миладинович с передачи Нобоа.

«Сочи», набрав 5 очков, вышел на четвёртое место в РПЛ. «Рубин» (1) — на 14-м месте.