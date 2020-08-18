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«Сочи» обыграл «Рубин» благодаря двум голам в концовке

«Сочи» обыграл «Рубин» благодаря двум голам в концовке
Футбол / РПЛ 0

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» обыграл казанский «Рубин» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт». Обслуживал матч арбитр Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), ассистировали ему судьи на линиях Николай Ерёмин и Денис Березнов (оба — Москва).

Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 44-й минуте автором забитого мяча стал Миха Мевля, которому ассистировал Жоаозиньо. В середине второго тайма равновесие восстановил Иван Игнатьев, который реализовал одиннадцатиметровый. Вскоре гостей вывел вперёд Денис Макаров с передачи Хвичи Кварацхелии. На 85-й минуте счёт сравнял Кристиан Нобоа. В компенсированное время победу сочинцам принёс Иван Миладинович с передачи Нобоа.

«Сочи», набрав 5 очков, вышел на четвёртое место в РПЛ. «Рубин» (1) — на 14-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
18 августа 2020, вторник. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
Рубин
Казань
1:0 Мевля – 44'   1:1 Игнатьев – 68' (пен)   1:2 Макаров – 76'   2:2 Нобоа – 85'   3:2 Миладинович – 90+1'
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