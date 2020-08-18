«ПСЖ» разгромил «РБ Лейпциг» и вышел в финал Лиги чемпионов

В матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» со счётом 3:0 разгромил «РБ Лейпциг». Встреча состоялась в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Да Луш». Обслуживала матч нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом, ассистировали Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.

Счёт был открыт в первом тайме — на 13-й минуте автором забитого мяча стал Маркиньос, ему ассистировал Анхель Ди Мария. В конце тайма французский клуб увеличил разрыв в счёте усилиями Ди Марии с передачи Неймара. На 56-й минуте счёт до крупного довёл Хуан Бернат с паса Ди Марии.

«Пари Сен-Жермен» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов. За вторую путёвку в финал поспорят «Лион» и «Бавария», которые сыграют 19 августа.