Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«ПСЖ» разгромил «РБ Лейпциг» и вышел в финал Лиги чемпионов

«ПСЖ» разгромил «РБ Лейпциг» и вышел в финал Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» со счётом 3:0 разгромил «РБ Лейпциг». Встреча состоялась в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Да Луш». Обслуживала матч нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом, ассистировали Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.

Счёт был открыт в первом тайме — на 13-й минуте автором забитого мяча стал Маркиньос, ему ассистировал Анхель Ди Мария. В конце тайма французский клуб увеличил разрыв в счёте усилиями Ди Марии с передачи Неймара. На 56-й минуте счёт до крупного довёл Хуан Бернат с паса Ди Марии.

«Пари Сен-Жермен» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов. За вторую путёвку в финал поспорят «Лион» и «Бавария», которые сыграют 19 августа.

Лига чемпионов. 1/2 финала
18 августа 2020, вторник. 22:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Маркиньос – 13'   0:2 Ди Мария – 42'   0:3 Бернат – 56'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020