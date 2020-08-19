Неймар может пропустить финал ЛЧ из-за нарушения медицинского протокола

28-летний бразильский нападающий «Пари-Сен Жермен» Неймар может получить дисквалификацию в Лиге чемпионов и пропустить финальную встречу за нарушение медицинского регламента, сообщает The Sun.
Причиной возможной дисквалификации может послужить обмен футболками с защитником «РБ Лейпциг» Марселем Хальстенбергом, так как 31-страничный «Протокол возвращения к игре» УЕФА, выпущенный ранее в этом месяце, гласит: «Игрокам рекомендуется воздерживаться от обмена футболками». В нём не говорится явно о периоде самоизоляции в случаях обмена футболками, но уточняется, что несоблюдение обязательств «может привести к дисциплинарным мерам в соответствии с дисциплинарным регламентом УЕФА».
Ранее до возобновления всех спортивных соревнований сообщалось, что обмен футболками во время мини-турнира Лиги чемпионов в Лиссабоне (Португалия) приведёт к 12-дневному периоду самоизоляции для обменявшихся игроков.
В текущем сезоне Неймар принял участие в 26 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 19 забитыми мячами и 12 результативными передачами.
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