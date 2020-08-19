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«Папа в финале». Неймар — о победе в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»

«Папа в финале». Неймар — о победе в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»
Футбол / Лига чемпионов 0

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отреагировал на победу в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (3:0) и выход в финал турнира.

«Папа в финале», — написал Неймар на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Неймара

Напомним, счёт был открыт в первом тайме — на 13-й минуте автором забитого мяча стал Маркиньос, ему ассистировал Анхель Ди Мария. В конце тайма французский клуб увеличил разрыв в счёте усилиями Ди Марии с передачи Неймара. На 56-й минуте счёт до крупного довёл Хуан Бернат с паса Ди Марии.

Ранее «Пари Сен-Жермен» лишь однажды добирался до финала еврокубкового турнира. В сезоне-1995/1996 парижане в финале Кубка обладателей кубков обыграли венский «Рапид» (1:0). В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с победителем матча «Лион» — «Бавария». Французы и немцы сыграют 19 августа.

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