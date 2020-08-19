«Боруссия» Д объявила о переходе Рейниера на правах аренды

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе полузащитника мадридского «Реала» Рейниера на правах аренды.

Сообщается, что арендное соглашение рассчитано до лета 2022 года.

«Я счастлив присоединиться к „Боруссии“. Клуб известен тем, что делает ставку на молодых игроков и раскрывает их. Я хочу многому научиться, много играть и помогать команде идти к успеху. Надеюсь, переживу с клубом много счастливых моментов», — прокомментировал Рейниер.

Рейниер перешёл в «Королевский клуб» зимой этого года из «Фламенго». Сумма трансфера составила € 30 млн. Футболист подписал с мадридским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

Рейниер — воспитанник «Фламенго». Провёл за клуб 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

«Реал» стал чемпионом Испании минувшего сезона. Дортмундская «Боруссия» заняла второе место в прошедшем сезоне Бундеслиги.