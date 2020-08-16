«Боруссия» Д разгромила «Аустрию» со счётом 11:2

В товарищеском матче дортмундская «Боруссия» одержала крупную победу над венской «Аустрией». Встреча завершилась со счётом 11:2.

В составе «Боруссии» Джованни Рейна оформил дубль, по голу забили Рафаэл Геррейру, Мануэль Ферай, Джейдон Санчо, Эмре Джан, Мариус Вольф, Торган Азар, Джуд Беллингем, Тайлан Думан и Нико Шульц. Санчо также отдал четыре результативные передачи.



22 августа «Боруссия» сыграет с «Дуйсбургом». Новый сезон Бундеслиги стартует 19 сентября.

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» номинальные гости разгромили противника со счётом 8:2. Первый гол во встрече забил Томас Мюллер уже на 4-й минуте. Спустя три минуты Давид Алаба неудачно попытался выбить мяч из штрафной, срезав снаряд в свои ворота. С 21-й по 31-ю минуты мюнхенцы оформили три гола в ворота сине-гранатовых. Мячи на счету Ивана Перишича, Сержа Гнабри и Мюллера, который оформил дубль. На перерыв команды ушли со счётом 4:1.



Второй тайм «Барселона» начала активно и отыграла один мяч — отличился Луис Суарес. Но потом забивала только «Бавария»: поочерёдно ворота тер Штегена поразили Йозуа Киммих, Роберт Левандовски и дубль оформил Филиппе Коутиньо.