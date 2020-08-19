Тренер «Урала»: с «Локомотивом» играть в открытый футбол — это самоубийство

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал ничейный результат матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1).

«Три минуты не дотерпели, концентрация была всю игру, но тут устали немножко. Мы понимаем, что с «Локомотивом» играть в открытый футбол — это самоубийство. Отдали мяч, старались играть на контратаках. Такие игры надо дожимать. Но ребята молодцы, характер проявили, терпели. Наверное, сейчас самая креативная группа атаки находится у «Локомотива», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Первый гол забил Андрей Егорычев на 74-й минуте встречи. На 87-й минуте счёт сравнял Фёдор Смолов.

После трёх туров «Локомотив», набрав 7 очков, лидирует в РПЛ. «Урал» (2) занимает 11-е место в таблице.