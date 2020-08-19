Николич: создали много моментов, но пропустили с первого удара. Это школа для «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в 3-м туре РПЛ.

«Матч был тяжёлым. Мы контролировали игру, владели мячом под 70% времени, создали много моментов, но пропустили с первого же удара в створ. Так бывает, это школа для нас. На поле нужно больше энергии. Но мы не проиграли и набрали одно очко. Семь очков после трёх матчей – это неплохо. Следующий матч – дерби со «Спартаком».



В чемпионате России самое важное – забивать первым. Если мы забьём, мы не проиграем. Но бывают и такие матчи, как сегодня. Я доволен игрой и недоволен результатом. Мы играли не так энергично, как это требуется для реализации моментов и победы.



Преимущество по угловым 14-1? У нас были моменты на угловых – у Мурило, Смолова. Нужно забивать», — приводит слова Николича пресс-служба клуба.