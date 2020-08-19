Николич: создали много моментов, но пропустили с первого удара. Это школа для «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в 3-м туре РПЛ.
«Матч был тяжёлым. Мы контролировали игру, владели мячом под 70% времени, создали много моментов, но пропустили с первого же удара в створ. Так бывает, это школа для нас. На поле нужно больше энергии. Но мы не проиграли и набрали одно очко. Семь очков после трёх матчей – это неплохо. Следующий матч – дерби со «Спартаком».
В чемпионате России самое важное – забивать первым. Если мы забьём, мы не проиграем. Но бывают и такие матчи, как сегодня. Я доволен игрой и недоволен результатом. Мы играли не так энергично, как это требуется для реализации моментов и победы.
Преимущество по угловым 14-1? У нас были моменты на угловых – у Мурило, Смолова. Нужно забивать», — приводит слова Николича пресс-служба клуба.
- 19 августа 2020
-
19:33
-
19:28
-
19:26
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:56
-
18:53
-
18:48
-
18:46
-
18:42
-
18:37
-
18:36
-
18:23
-
18:22
-
18:20
-
18:13
-
18:07
-
17:52
-
17:50
-
17:40
-
17:35
-
17:31
-
17:25
-
17:10
-
17:08
-
17:00
-
16:49
-
16:33
-
16:27
-
16:03
-
15:39
-
15:33
-
15:17
-
15:14