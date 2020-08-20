Деспотович вызван в сборную Сербии на матчи Лиги наций с Россией и Турцией

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович вошёл в состав сборной Сербии на матчи Лиги наций, сообщает пресс-служба национальной команды в "Твиттере".
3 сентября сербской команде предстоит встреча на выезде со сборной России, а 6 сентября — на своём поле со сборной Турции.
Сборная Сербии. Лига наций
Вратари: Предраг Райкович («Реймс»), Эмил Роцков («Фехервар»), Марко Дмитрович («Эйбар»).
Защитники: Никола Миленкович («Фиорентина»), Никола Максимович («Наполи»), Стефан Митрович («Страсбур»), Страхиня Павлович («Монако»), Александар Коларов («Рома»), Филип Младенович («Лехия»);
Полузащитники: Саша Лукич («Торино»), Неманья Максимович («Хетафе»), Неманья Матич («Манчестер Юнайтед»), Неманья Гудель («Севилья»), Марко Груич («Ливерпуль»), Неманя Радоньич («Марсель»), Душан Тадич («Аякс»), Адем Ляич («Бешикташ»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Филип Джуричич («Сассуоло»), Мият Гачинович («Хоффенхайм»), Филип Костич («Айнтрахт»), Дарко Лазович («Верона»), Даниел Алексич («Истанбул Башакшехир»);
Нападающие: Александар Митрович («Фулхэм»), Лука Йович («Реал»), Душан Влахович («Фиорентина»), Джордже Деспотович («Рубин»).
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