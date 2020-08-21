В «Ахмате» будет работать тренер, помогавший Скале в «Спартаке»

Грозненский «Ахмат» объявил, что новым тренером клуба по физической подготовке стал Серджо Джовани.

«Итальянский специалист Серджо Джовани приступил к обязанностям тренера по физической подготовке грозненцев. Приветствуем Серджо в нашем клубе, желаем удачи и успехов!!!» — сообщает пресс-служба грозненского клуба в "Твиттере".

Отметим, что Джовани в 2004 году входил в штаб Невио Скалы в московском «Спартаке». Также специалист работал в донецком «Шахтёре», а также в «Фодже».

Ранее Джовани помогал главному тренеру «Ахмата» Андрею Талалаеву в подмосковных «Химках».

После трёх туров Российской Премьер-Лиги на счету «Ахмата» четыре очка, грозненцы занимают восьмое место. В следующем туре «Ахмат» сыграет с «Химками». Матч состоится 22 августа.