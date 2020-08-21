Игрок «Монако» заразился коронавирусом. Через 2 дня клуб должен сыграть в 1-м туре Лиги 1

В «Монако» выявлен случай заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Сообщается, что игрок чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции под наблюдением врачей.

23 августа «Монако» предстоит встреча с «Реймсом» в матче 1-го тура чемпионата Франции. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был завершён досрочно. «Монако», набрав 40 очков в 28 матчах, занял 9-е место в турнирной таблице Лиги 1.

Напомним, матч 1-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «Сент-Этьен» перенесён из-за коронавируса у футболистов марсельской команды. Встреча должна была состояться 21 августа. Теперь встреча перенесена на 16 или 17 сентября. Окончательная дата будет определена по согласованию с основным телевещателем матчей чемпионата Франции.