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Димитри Пайет заразился коронавирусом

Димитри Пайет заразился коронавирусом
Футбол / Франция 0

Тест полузащитника «Марселя» Димитри Пайета на коронавирусную инфекцию оказался положительным, сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC Sport. Это пятый случай заражения в клубе.

В «Марселе» ранее было диагностировано три случая заражения COVID-19. До этого пресс-служба французского клуба объявила о наличии одного положительного теста.

Матч 1-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «Сент-Этьен» перенесён из-за коронавируса у футболистов марсельской команды. Встреча должна была состояться 21 августа. Теперь встреча перенесена на 16 или 17 сентября. Окончательная дата будет определена по согласованию с основным телевещателем матчей чемпионата Франции.

В минувшем сезоне Лиги 1 «Марсель» занял второе место, гарантировав себе участие в Лиге чемпионов. «Сант-Этьен» расположился по итогам чемпионата на 17-м месте.

Матч «Марсель» — «Сент-Этьен» перенесён из-за коронавируса
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