«Ахмат» оштрафован КДК РФС на 150 тыс. рублей, «Химки» — на 100 тыс.

В пятницу, 21 августа, состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

По итогам матчей 3-го тура РПЛ были оштрафованы следующие клубы: «Зенит» получил штраф в размере 30 тыс. рублей, ЦСКА оштрафован на 15 тыс.

150 тыс. заплатит «Ахмат». Это самый большой штраф по итогам 3-го тура. «Динамо» вынужден заплатить 10 тыс. рублей, 5 тыс. должна заплатить «Уфа».

«Химки» вынуждены заплатить 100 тыс. руб. за неподобающее поведение команды, так как семь игроков получили предупреждения в матче с «Тамбовом». К защитнику тамбовчан Алексею Грицаенко решено не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической.

Матчи 4-го тура чемпионата России пройдут 22 и 23 августа. Тур откроет матч «Урал» — «Краснодар».