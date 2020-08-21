Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ахмат» оштрафован КДК РФС на 150 тыс. рублей, «Химки» — на 100 тыс.

«Ахмат» оштрафован КДК РФС на 150 тыс. рублей, «Химки» — на 100 тыс.
Футбол / РПЛ 0

В пятницу, 21 августа, состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

По итогам матчей 3-го тура РПЛ были оштрафованы следующие клубы: «Зенит» получил штраф в размере 30 тыс. рублей, ЦСКА оштрафован на 15 тыс.

150 тыс. заплатит «Ахмат». Это самый большой штраф по итогам 3-го тура. «Динамо» вынужден заплатить 10 тыс. рублей, 5 тыс. должна заплатить «Уфа».

«Химки» вынуждены заплатить 100 тыс. руб. за неподобающее поведение команды, так как семь игроков получили предупреждения в матче с «Тамбовом». К защитнику тамбовчан Алексею Грицаенко решено не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической.

Матчи 4-го тура чемпионата России пройдут 22 и 23 августа. Тур откроет матч «Урал» — «Краснодар».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020