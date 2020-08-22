«Наполи» ведёт переговоры по защитнику «Шахтёра» Миколе Матвиенко

«Наполи» может пополнить свой состав 24-летним украинским крайним защитником донецкого «Шахтёра» Миколой Матвиенко, сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла на своём официальном сайте.

Как утверждает источник, «Наполи» очень нравится в Матвиенко его универсальность – он способен сыграть, как в центре обороны, так и на обоих флангах защиты. Сообщается, что к игроку есть конкуренция со стороны «Лидса», но «Наполи» уже вступил переговоры по нему. Ситуацию осложняет ведение переговоров со стороны неаполитанского клуба по защитнику «Лилля» Габриэлю, который по последней информации всё-таки решил перейти в лондонский «Арсенал».

Матвиенко является воспитанником донецкого «Шахтёра» и выступает на профессиональном уровне с 2015 года. Всего за карьеру он провёл 135 встреч, в которых 6 раз отличился забитыми мячами и 4 раза ассистировал партнёрам. Известный портал Transfermarkt.de оценивает стоимость игрока в € 4 млн.

За основную сборную Украины он дебютировал в марте 2017 года и с тех пор провёл в её составе 26 матчей.