Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Наполи» ведёт переговоры по защитнику «Шахтёра» Миколе Матвиенко

«Наполи» ведёт переговоры по защитнику «Шахтёра» Миколе Матвиенко
Футбол / Италия 0

«Наполи» может пополнить свой состав 24-летним украинским крайним защитником донецкого «Шахтёра» Миколой Матвиенко, сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла на своём официальном сайте.

Как утверждает источник, «Наполи» очень нравится в Матвиенко его универсальность – он способен сыграть, как в центре обороны, так и на обоих флангах защиты. Сообщается, что к игроку есть конкуренция со стороны «Лидса», но «Наполи» уже вступил переговоры по нему. Ситуацию осложняет ведение переговоров со стороны неаполитанского клуба по защитнику «Лилля» Габриэлю, который по последней информации всё-таки решил перейти в лондонский «Арсенал».

Матвиенко является воспитанником донецкого «Шахтёра» и выступает на профессиональном уровне с 2015 года. Всего за карьеру он провёл 135 встреч, в которых 6 раз отличился забитыми мячами и 4 раза ассистировал партнёрам. Известный портал Transfermarkt.de оценивает стоимость игрока в € 4 млн.

За основную сборную Украины он дебютировал в марте 2017 года и с тех пор провёл в её составе 26 матчей.

«Наполи» рассматривает Джикию в качестве замены Кулибали
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020