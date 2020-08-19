«Наполи» рассматривает Джикию в качестве замены Кулибали

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия попал в сферу интересов «Наполи», сообщает Corriere del Mezzogiorno.
По данным источника, неаполитанский клуб хочет подписать центрального защитника в связи с возможным уходом Калиду Кулибали в «Манчестер Сити». Сообщается, что «Наполи» также рассматривает варианты с подписанием Сократиса Папастатопулоса из лондонского «Арсенала» и Габриэля из французского «Лилля».
Джикия перешёл в «Спартак» зимой 2017 года из пермского «Амкара». Сумма трансфера составила € 2,5 млн. Нынешний контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2022 года.
В сезоне-2019/2020 Джикия провёл 35 матчей во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча, отдал 2 результативные передачи и заработал 11 жёлтых карточек.
- 19 августа 2020
-
13:11
-
12:48
-
12:41
-
12:29
-
12:09
-
12:06
-
11:50
-
11:40
-
11:26
-
11:20
-
11:14
-
10:45
-
10:21
-
10:09
-
10:00
-
09:53
-
09:42
-
09:35
-
09:18
-
09:16
-
06:48
-
06:30
-
05:44
-
03:54
-
02:50
-
02:20
-
02:04
-
01:41
-
01:22
-
01:01
-
00:49
-
00:43
-
00:38
-
00:30
-
00:24