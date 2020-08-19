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«Наполи» рассматривает Джикию в качестве замены Кулибали

«Наполи» рассматривает Джикию в качестве замены Кулибали
Футбол / РПЛ 0

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия попал в сферу интересов «Наполи», сообщает Corriere del Mezzogiorno.

По данным источника, неаполитанский клуб хочет подписать центрального защитника в связи с возможным уходом Калиду Кулибали в «Манчестер Сити». Сообщается, что «Наполи» также рассматривает варианты с подписанием Сократиса Папастатопулоса из лондонского «Арсенала» и Габриэля из французского «Лилля».

Джикия перешёл в «Спартак» зимой 2017 года из пермского «Амкара». Сумма трансфера составила € 2,5 млн. Нынешний контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2022 года.

В сезоне-2019/2020 Джикия провёл 35 матчей во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча, отдал 2 результативные передачи и заработал 11 жёлтых карточек.

«Манчестер Сити» близок к подписанию Кулибали. Они согласовали контракт до 2025 года
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