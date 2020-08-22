«Арсенал» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30

Сегодня, 22 августа, состоится матч «Арсенал» – «Динамо». Встреча 4-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле, стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Динамо».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. В бригаду войдут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери – Алексей Амелин (Тула).



«Динамо» набрало 7 очков в 3 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (1) — на 14-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (9).



Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.