Неймар — о «Золотом мяче»: Месси и Роналду — с другой планеты. Выиграть было бы честью
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар оценил шансы на получение «Золотого мяча».
«Месси и Роналду доминировали в борьбе за „Золотой мяч“ в течение последних десяти лет. Они с другой планеты. Для меня было бы честью выиграть эту награду. Но всё зависит от того, чего добиваешься на поле, помогаешь ли клубу побеждать. Я сосредоточен на этом. Всё остальное станет на свои места, если так и должно быть.
Победа в Лиге чемпионов — особенная, знаю. Но выиграть турнир с „Пари Сен-Жермен“ — значит войти в историю. Именно за этим я и пришёл сюда», — приводит слова Неймара Daily Star.
Финальный матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится завтра, 23 августа, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Начало встречи — в 22:00 мск.
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