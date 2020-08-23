«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» обыграл «Локомотив» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв (Москва), ассистировали ему судьи на линиях Дмитрий Сафьян и Константин Шаламберидзе (оба — Москва).
Счёт был открыт в первом тайме — на 10-й минуте автором забитого мяча стал Мурило, которому ассистировал Алексей Миранчук. Через несколько минут «железнодорожники» потеряли из-за травмы полузащитника Дмитрия Баринова. На 35-й минуте травму получил хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук. «Спартак» сравнял счёт на 53-й минуте, отличился Джордан Ларссон с передачи Наиля Умярова. На 81-й минуте красно-белых вывел вперёд Александр Соболев с паса Алекса Крала.
«Спартак», набрав 8 очков, вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (7) — на 4-м месте.
- 23 августа 2020
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