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«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» обыграл «Локомотив» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв (Москва), ассистировали ему судьи на линиях Дмитрий Сафьян и Константин Шаламберидзе (оба — Москва).

Счёт был открыт в первом тайме — на 10-й минуте автором забитого мяча стал Мурило, которому ассистировал Алексей Миранчук. Через несколько минут «железнодорожники» потеряли из-за травмы полузащитника Дмитрия Баринова. На 35-й минуте травму получил хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук. «Спартак» сравнял счёт на 53-й минуте, отличился Джордан Ларссон с передачи Наиля Умярова. На 81-й минуте красно-белых вывел вперёд Александр Соболев с паса Алекса Крала.

«Спартак», набрав 8 очков, вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (7) — на 4-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
23 августа 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Мурило – 10'   1:1 Ларссон – 53'   2:1 Соболев – 81'
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