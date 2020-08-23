Клуб Серии B пытается подписать Адиля Рами

Президент «Реджины» Лука Галло сообщил, что клуб пытается подписать бывшего защитника «Сочи» и сборной Франции Адиля Рами.

«Не буду отрицать, что Рами находится в списке игроков, за которыми „Реджина“ внимательно следит. Пока не могу сказать большего», — цитирует Галло Football Italia.

«Реджина» в новом сезоне будет выступать в Серии B. В минувшем сезоне команда играла в Серии С. В «Реджине» выступают Джереми Менез, Кайл Лафферти и Герман Денис.

34-летний Рами перешёл в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента и не провёл ни одного официального матча за сочинцев. Футболист подписал с российским клубом контракт до 30 июня 2020 года. С 1 июля французский защитник — свободный агент.