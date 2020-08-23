Клуб Серии B пытается подписать Адиля Рами
Президент «Реджины» Лука Галло сообщил, что клуб пытается подписать бывшего защитника «Сочи» и сборной Франции Адиля Рами.
«Не буду отрицать, что Рами находится в списке игроков, за которыми „Реджина“ внимательно следит. Пока не могу сказать большего», — цитирует Галло Football Italia.
«Реджина» в новом сезоне будет выступать в Серии B. В минувшем сезоне команда играла в Серии С. В «Реджине» выступают Джереми Менез, Кайл Лафферти и Герман Денис.
34-летний Рами перешёл в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента и не провёл ни одного официального матча за сочинцев. Футболист подписал с российским клубом контракт до 30 июня 2020 года. С 1 июля французский защитник — свободный агент.
Агент Рами отреагировал на обвинения владельца «Сочи» в адрес футболиста
- 24 августа 2020
-
00:05
- 23 августа 2020
-
23:58
-
23:54
-
23:53
-
23:32
-
23:20
-
23:18
-
23:07
-
22:49
-
22:48
-
22:36
-
22:26
-
22:20
-
22:19
-
22:10
-
22:08
-
22:05
-
22:04
-
22:00
-
21:53
-
21:52
-
21:50
-
21:48
-
21:45
-
21:45
-
21:41
-
21:37
-
21:34
-
21:31
-
21:25
-
21:23
-
21:21
-
21:19
-
21:16
-
21:14
Партнерский контент