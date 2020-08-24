Bleacher Report создал петицию за возвращение «Золотого мяча»

Журналисты американского издания Bleacher Report создали на сайте change.org петицию, в которой призывают журнал France Football вручить в 2020 году «Золотой мяч», приз лучшему игроку Европы.
France Football объявил об отмене премии в 2020 году в конце июля, объяснив решение «исключительными обстоятельствами, из-за которых отсутствуют справедливые условия для вручения награды», подразумевая пандемию коронавируса, из-за которой сезон в Европе был приостановлен на несколько месяцев, а Евро-2020 перенесли на 2021 год.
«2020 год стал сложным для всех. и в этих обстоятельствах решение France Football отменить вручение приза в этом году необъяснимо. Когда сезон возобновился, топ-игроки смогли увлечь фанатов по всему миру игрой даже в условиях пандемии. Чиро Иммобиле (»Лацио") выиграл «Золотую бутсу», обойдя великих игроков, невероятный «Ливерпуль» Мане, Салаха, Александра-Арнольда и ван Дейка выиграл первое чемпионство за 30 лет, продолжается потрясающая карьера Месси и Роналду, которым уже больше 30 лет. И конечно «Бавария» с космической результативностью Роберта Левандовски, выигравшая все возможные титулы с лёгкостью.
Игроки заслужили награду за то, что приносили людям радость в это сложное время. Поэтому мы просим вручить в 2020 году «Золотой мяч» лучшему игроку этого уникального для футбола года", — говорится в петиции.
Действующий обладатель «Золотого мяча» — Лионель Месси.
- 24 августа 2020
-
02:53
-
02:37
-
02:30
-
02:08
-
01:38
-
01:29
-
01:29
-
01:21
-
00:54
-
00:51
-
00:45
-
00:32
-
00:27
-
00:22
-
00:19
-
00:14
-
00:12
-
00:05
- 23 августа 2020
-
23:58
-
23:54
-
23:53
-
23:32
-
23:20
-
23:18
-
23:07
-
22:49
-
22:48
-
22:36
-
22:26
-
22:20
-
22:19
-
22:10
-
22:08
-
22:05
-
22:04