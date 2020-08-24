Bleacher Report создал петицию за возвращение «Золотого мяча»

Журналисты американского издания Bleacher Report создали на сайте change.org петицию, в которой призывают журнал France Football вручить в 2020 году «Золотой мяч», приз лучшему игроку Европы.

France Football объявил об отмене премии в 2020 году в конце июля, объяснив решение «исключительными обстоятельствами, из-за которых отсутствуют справедливые условия для вручения награды», подразумевая пандемию коронавируса, из-за которой сезон в Европе был приостановлен на несколько месяцев, а Евро-2020 перенесли на 2021 год.

«2020 год стал сложным для всех. и в этих обстоятельствах решение France Football отменить вручение приза в этом году необъяснимо. Когда сезон возобновился, топ-игроки смогли увлечь фанатов по всему миру игрой даже в условиях пандемии. Чиро Иммобиле (»Лацио") выиграл «Золотую бутсу», обойдя великих игроков, невероятный «Ливерпуль» Мане, Салаха, Александра-Арнольда и ван Дейка выиграл первое чемпионство за 30 лет, продолжается потрясающая карьера Месси и Роналду, которым уже больше 30 лет. И конечно «Бавария» с космической результативностью Роберта Левандовски, выигравшая все возможные титулы с лёгкостью.

Игроки заслужили награду за то, что приносили людям радость в это сложное время. Поэтому мы просим вручить в 2020 году «Золотой мяч» лучшему игроку этого уникального для футбола года", — говорится в петиции.

Действующий обладатель «Золотого мяча» — Лионель Месси.