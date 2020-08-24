Евсеев: «Уфа» постарается исправиться в следующем туре. Никто не обещал, что будет легко

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поражение в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:1).

«Играли в меньшинстве большую часть матча. Не хватило сил или концентрации в конце и пропустили обидный мяч. Постараемся исправиться в следующем туре. Да, календарь на старте сложный. Но никто не обещал, что будет легко», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Вадима Евсеева в "Инстаграме".

Напомним, в конце первого тайма был удалён нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов. Арбитр показал футболисту красную карточку после использования видеоповтора. После матча председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов потребовал проверить Вилкова на детекторе лжи, а также пригрозил снятием команды с чемпионата России.

«Уфа», набрав в четырёх турах четыре очка, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.