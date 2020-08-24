Бруно Фукс проходит медосмотр для ЦСКА

Защитник Бруно Фукс, который накануне покинул бразильский «Интернасьонал», запечатлён на фото в одном из медицинских центров Москвы.
Ранее стало известно, что футболист в ближайшее время присоединится к ЦСКА.
Фукс проходит медосмотр для ЦСКА
Фото: «Инстаграм» международного центра охраны здоровья
Сообщалось, что стоимость трансфера Фукса в ЦСКА составляет € 8 млн, при этом «Интернасьонал» сохранит 20% прав на игрока. Фукс выступал в «Интернасьонале» с 2019 года. В этом сезоне на его счету два матча в высшей лиге страны, а также несколько матчей в составе сборной Бразилии U23. Игроком интересовались также «Лилль» и «Милан».
ЦСКА в минувшем сезоне занял 4-е место и заработал право принять участие в Лиге Европы.
В четырёх турах сезона-2020/2021 «армейцы» взяли шесть очков. Команда одержала две победы и два раза проиграла.
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