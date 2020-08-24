Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Казанка» – «Ленинградец». ОЛИМП-ПФЛ. 3-й тур
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бруно Фукс проходит медосмотр для ЦСКА

Бруно Фукс проходит медосмотр для ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Защитник Бруно Фукс, который накануне покинул бразильский «Интернасьонал», запечатлён на фото в одном из медицинских центров Москвы.

Ранее стало известно, что футболист в ближайшее время присоединится к ЦСКА.

Фукс проходит медосмотр для ЦСКА

Фукс проходит медосмотр для ЦСКА

Фото: «Инстаграм» международного центра охраны здоровья

Сообщалось, что стоимость трансфера Фукса в ЦСКА составляет € 8 млн, при этом «Интернасьонал» сохранит 20% прав на игрока. Фукс выступал в «Интернасьонале» с 2019 года. В этом сезоне на его счету два матча в высшей лиге страны, а также несколько матчей в составе сборной Бразилии U23. Игроком интересовались также «Лилль» и «Милан».

ЦСКА в минувшем сезоне занял 4-е место и заработал право принять участие в Лиге Европы.

В четырёх турах сезона-2020/2021 «армейцы» взяли шесть очков. Команда одержала две победы и два раза проиграла.

Бруно Фукс, который покинул «Интернасьонал», присутствует на матче ЦСКА — «Рубин»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020