Бруно Фукс, который покинул «Интернасьонал», присутствует на матче ЦСКА — «Рубин»

Защитник Бруно Фукс, который накануне покинул бразильский «Интернасьонал», присутствует на матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Рубин».
Ранее стало известно, что футболист в ближайшее время присоединится к московскому клубу.
Фукс на матче ЦСКА и «Рубина»
Фото: телеграм-канал «ПФК ЦСКА Москва»
Сообщалось, что стоимость трансфера Фукса в ЦСКА составляет € 8 млн, при этом «Интернасьонал» сохранит 20% прав на игрока. Фукс выступал в «Интернасьонале» с 2019 года. В этом сезоне на его счету два матча в высшей лиге страны, а также несколько матчей в составе сборной Бразилии U23. Игроком интересовались также «Лилль» и «Милан».
ЦСКА в минувшем сезоне занял 4-е место и заработал право принять участие в Лиге Европы.
В трёх турах сезона-2020/2021 «армейцы» взяли шесть очков.
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