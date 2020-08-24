«Милан» рассматривает Корреа как альтернативу Ибрагимовичу

«Милан» заинтересован в приобретении форварда «Атлетико» Анхеля Корреа, сообщает Calciomercato.com.



По информации источника, 25-летний аргентинский футболист станет приоритетной целью «Милана», если шведский нападающий Златан Ибрагимович не продлит контракт с клубом. Напомним, соглашение 38-летнего Ибрагимовича с «Миланом» истекает 31 августа 2020 года.

Корреа выступает в составе мадридского «Атлетико» с 2015 года. В сезоне-2019/2020 аргентинский форвард принял участие в 33 матчах чемпионата Испании, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

«Милан» набрал 66 очков в 38 матчах и занял 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал туринский «Ювентус».