Михайлов останется в совете директоров «Спартака»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что заместитель председателя совета директоров клуба Сергей Михайлов сохранит должность в совете директоров.



«Михайлов не будет заниматься операционной деятельностью клуба, но остаётся в совете директоров «Спартака», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Максимом Пахомовым.

Ранее стало известно, что Михайлов принял решение оставить управленческую работу в клубе.

Московский «Спартак» набрал 8 очков в 4 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Накануне красно-белые обыграли московский «Локомотив» (2:1). Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 4 матчах набравший 12 очков.