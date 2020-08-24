Михайлов останется в совете директоров «Спартака»
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что заместитель председателя совета директоров клуба Сергей Михайлов сохранит должность в совете директоров.
«Михайлов не будет заниматься операционной деятельностью клуба, но остаётся в совете директоров «Спартака», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Максимом Пахомовым.
Ранее стало известно, что Михайлов принял решение оставить управленческую работу в клубе.
Московский «Спартак» набрал 8 очков в 4 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Накануне красно-белые обыграли московский «Локомотив» (2:1). Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 4 матчах набравший 12 очков.
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