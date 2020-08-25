Уилкшир: не получал щедрых подарков от Кадырова. Наверное, недостаточно хорошо играл

Бывший защитник «Динамо» и «Терека» Люк Уилкшир вспомнил переход в грозненский клуб.
«Мне нужна была постоянная игровая практика, которой я лишился, и «Терек» предлагал такую возможность. Плюс я всегда любил путешествовать, и мне выпал отличный шанс познакомиться с новой культурой. В жизненном плане это был отличный урок.
Что стало сюрпризом? Наверное, то, как танцевал президент клуба Рамзан Кадыров. Ещё – огромное количество военных. В плане безопасности там были совсем иные меры по сравнению с другими местами, где мне доводилось играть.
К сожалению, не получал щедрых подарков от Кадырова. Наверное, я недостаточно хорошо играл. Не могу сказать, что мы общались очень часто, каких-то приватных бесед не было, но я всегда ощущал доброжелательность и гостеприимство по отношению к себе. От Грозного остались только положительные впечатления», — приводит слова Уилкшира «Рейтинг букмекеров».
- 25 августа 2020
-
00:07
-
00:02
- 24 августа 2020
-
23:47
-
23:44
-
23:24
-
23:04
-
22:50
-
22:37
-
22:32
-
22:04
-
21:54
-
21:43
-
21:18
-
21:02
-
20:40
-
20:39
-
20:33
-
20:21
-
20:20
-
20:04
-
19:54
-
19:46
-
19:42
-
19:27
-
19:20
-
19:14
-
19:02
-
18:52
-
18:49
-
18:41
-
18:39
-
18:22
-
18:19
-
18:15
-
18:06