Уилкшир: не получал щедрых подарков от Кадырова. Наверное, недостаточно хорошо играл

Бывший защитник «Динамо» и «Терека» Люк Уилкшир вспомнил переход в грозненский клуб.



«Мне нужна была постоянная игровая практика, которой я лишился, и «Терек» предлагал такую возможность. Плюс я всегда любил путешествовать, и мне выпал отличный шанс познакомиться с новой культурой. В жизненном плане это был отличный урок.



Что стало сюрпризом? Наверное, то, как танцевал президент клуба Рамзан Кадыров. Ещё – огромное количество военных. В плане безопасности там были совсем иные меры по сравнению с другими местами, где мне доводилось играть.



К сожалению, не получал щедрых подарков от Кадырова. Наверное, я недостаточно хорошо играл. Не могу сказать, что мы общались очень часто, каких-то приватных бесед не было, но я всегда ощущал доброжелательность и гостеприимство по отношению к себе. От Грозного остались только положительные впечатления», — приводит слова Уилкшира «Рейтинг букмекеров».