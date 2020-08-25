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Магуайра больше не обвиняют в нападении на полицейского

Магуайра больше не обвиняют в нападении на полицейского
Футбол / Англия 0

Защитнику английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру больше не предъявляют обвинение в нападении на полицейских в Греции и попытке дачи взятки, сообщает Sky Sports.

Теперь игрока обвиняют в мелких правонарушениях: вместо реального тюремного заключения ему грозит штраф или, в худшем случае, условный срок.

Футболист был задержан на Миконосе (Греция). Дело было возбуждено в связи с неповиновением полиции, нанесением телесных повреждений, оскорблениями и попыткой подкупа сотрудников. Адвокат Магуайра Константинос Даривас заявлял, что игрок отрицает обвинения.

Сообщалось, что Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из баров Миконоса. После того как на место происшествия прибыла полиция, компания с участием Магуайра напала на полицейских. В результате футболист и двое его друзей были арестованы и доставлены в полицейский участок.

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