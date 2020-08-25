ЦСКА объявил о переходе Бактиёра Зайнутдинова

Московский ЦСКА и «Ростов» согласовали переход 22-летнего полузащитника из Казахстана Бактиёра Зайнутдинова, сообщается на официальном сайте «армейцев». Ранее «Чемпионат» информировал о предстоящей сделке.

Контракт подписан до лета 2025 года. Хавбек будет выступать под номером 19.

В прошлом сезоне чемпионата России Зайнутдинов провёл за «Ростов» 17 матчей, в которых записал в свой актив 4 гола и сделал 1 результативную передачу. В новом сезоне РПЛ на его счету четыре игры, в которых он получил 2 жёлтые карточки.

Ранее Зайнутдинов также выступал за «Тараз» и «Астану» (оба — Казахстан). Бактиёр также является игроком сборной Казахстана (13 матчей, 6 голов).

На данный момент ЦСКА занимает восьмое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 6 очков. «Ростов» в свою очередь располагается на 9-м месте, набрав также 6 баллов.