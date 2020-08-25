«Невероятные приключения Фукса начинаются». ЦСКА представил новичка мультфильмом

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видеоролик в мультипликационном стиле, представив таким образом новичка команды, защитника Бруно Фукса.
В ролике, который называется «Невероятные приключения Фукса в России начинаются», помимо бразильского футболиста фигурируют вратарь Игорь Акинфеев, главный тренер Виктор Гончаренко, генеральный директор клуба Роман Бабаев, президент ЦСКА Евгений Гинер, а также наставник «Зенита» Сергей Семак.
Видео можно посмотреть в "Твиттере" московской команды.
Сообщалось, что стоимость трансфера Фукса в ЦСКА составила € 8 млн, при этом «Интернасьонал» сохранил 20% прав на игрока. Фукс выступал в «Интернасьонале» с 2019 года. В этом сезоне на его счету два матча в высшей лиге страны, а также несколько матчей в составе сборной Бразилии U23. Игроком интересовались также «Лилль» и «Милан».
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