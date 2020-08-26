Ловчев — о невызове Соболева в сборную России: как будто Месси не берут

Бывший игрок сборной «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал невызов в национальную команду нападающего московского клуба Александра Соболева из-за конфликта с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.
«Как будто Месси не берут, Соболев пока ничего сверхъестественного не показал. Да, он выходит за «Спартак», забивает мячи, не так уж и много он забил. У него впереди будущее, и не надо привязывать это к тому, что когда играли «Зенит» — «Спартак», у них что-то произошло с Дзюбой. Я хорошо знаю Дзюбу и то, что он будет говорить Черчесову: «Вот этого не берите, он мне не нравится», такого однозначно нет. Мы на тренировках со своими футболистами иногда дрались, а потом это всё забывалось, и мы выходили на поле в одной команде», — сказал Ловчев в эфире программы «Все на Матч!»
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