«Манчестер Юнайтед» может лишить Гарри Магуайра капитанской повязки

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр проведёт встречу с руководством клуба. На ней будет обсуждаться будущее капитанского поста, который в сезоне-2019/2020 занимал именно англичанин, сообщает Sky Sports.



Во время отпуска футболист и его брат были арестованы за драку. Суд на острове Сирос признал Магуайра виновным в нападении с отягчающими обстоятельствами, сопротивлении полиции, а также неоднократных попытках дачи взятки. Гарри условно приговорён к 21 месяцу условного заключения. Но защитник не согласен с приговором, поэтому намерен обжаловать вынесенное решение суда.



Тренерский штаб сборной Англии также отреагировал на сложившуюся ситуацию. Гарет Саутгейт исключил Магуайра из заявки на матчи Лиги наций с Исландией и Данией.

Саутгейт прокомментировал исключение Магуайра из состава сборной Англии