Лионель Месси будет тренироваться с «Барселоной», чтобы избежать санкций от клуба

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси не будет отказываться от тренировок с командой, чтобы избежать юридических проблем с клубом, утверждает Sport.es.

По данным источника, в воскресенье футболист прибудет на базу клубу, пройдёт тестирование на коронавирус, а затем примет участие в тренировке.

Напомним, Месси решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Впрочем, каталонский клуб собирается заблокировать возможность разрыва контракта. Если Месси попробует расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, «Барселона» готова судиться с ним. Контракт форварда с клубом действует до лета 2021 года. Отступные в контракте составляют € 700 млн.