«Барселона» может продать Месси дороже € 222 млн

Руководство «Барселоны» считает невозможным удержать в команде аргентинского нападающего Лионеля Месси, поэтому клуб готов рассмотреть возможность его продажи, утверждает AS.

По данным источника, каталонский клуб не будет требовать за Месси полную сумму отступных в размере € 700 млн, но готов продать футболиста не менее чем за € 223 млн, чтобы осуществить самую дорогую сделку в истории. В клубе уверены, что Месси не сможет расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Таким образом, аргентинец будет либо продан, либо останется до конца действия контракта, который истечёт летом 2021 года.

В настоящее время самым дорогим футболистом в истории является бразильский нападающий Неймар, который в 2017 году перешёл из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» за € 222 млн.