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«Динамо» — «Зенит»: Скопинцев удалён после видеопросмотра

«Динамо» — «Зенит»: Скопинцев удалён после видеопросмотра
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев был удалён во втором тайме матча с «Зенитом». Счёт — 1:0 в пользу динамовцев, идёт второй тайм.

На 72-й минуте Скопинцев получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Эмилиано Ригони. Арбитр Станислав Васильев решил проверить момент на предмет красной карточки. После просмотра повтора момента арбитр показал Скопинцеву прямую красную карточку за грубый подкат. Жёлтой карточкой наказан за споры главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков.

Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Ему помогают ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Денис Березнов (Москва). Резервный арбитр — Роман Галимов (Улан-Удэ).

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