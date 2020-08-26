«Динамо» обыграло «Зенит» в матче с двумя удалениями

«Динамо» одержало победу в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Защитник «Динамо» Тони Шуньич открыл счёт на 40-й минуте. Себастьян Шиманьски исполнил подачу со штрафного с левого фланга в центр на линию вратарской, откуда Шуньич ударом головой отправил мяч точно в цель.

На 72-й минуте Скопинцев получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Эмилиано Ригони. Арбитр Станислав Васильев решил проверить момент на предмет красной карточки. После просмотра повтора момента арбитр показал Скопинцеву прямую красную карточку за грубый подкат. Жёлтой карточкой наказан за споры главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков.



На 83-й минуте полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.



«Динамо», в 5 матчах набрав 10 очков, занимает в турнирной таблице РПЛ 4-е место. Лидером соревнований является «Зенит» (12), в тройку лидеров входят «Сочи» (11) и «Спартак» (11).