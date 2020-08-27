Александр Кокорин посетил матч Кубка России, который шёл одновременно с игрой «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин посетил матч 1/64 финала Кубка России между московским «Велесом» и калининградской «Балтикой». Встреча состоялась в Домодедово на стадионе «Авангард» и завершилась победой москвичей со счётом 4:1.

Матч «Велес» — «Балтика» начался одновременно со встречей 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» — «Спартак» (0:1). За «Балтику» выступает друг Кокорина полузащитник Алан Чочиев. Кокорин в данный момент восстанавливается после травмы.

Фотографию можно посмотреть в группе «Балтики» ВКонтакте.

29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» из «Зенита» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Форвард подписал с красно-белыми контракт до лета 2023 года. Пока что футболист не провёл за «Спартак» ни одного матча.