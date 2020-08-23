Кокорин: при подписании контракта у меня не было травмы, я получил её в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о ходе восстановления после травмы.



«Со здоровьем всё нормально, с каждым днём всё лучше и лучше. Надеюсь, что скоро появлюсь на поле. Тяжело сказать, до паузы на сборные или после.



Что касается травмы, я почувствовал, что это был спазм. Потом у меня было плановый осмотр и он показал, что есть повреждение, а это на две-три недели. Мы все склонялись к тому, что лучше перетерпеть.



При подписании контракта у меня не было травмы, я получил её здесь. Нужно чуть-чуть подождать. Я начал тренироваться в общей группе, но ещё некоторые вещи делаю индивидуально», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, что 29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента.