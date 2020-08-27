Комитет по этике РФС рассмотрит слова Федуна, Юрана и Мурзагулова

Комитет по этике Российского футбольного союза запланировал на 2 сентября заседание, на котором будут рассматриваться высказывания президента «Спартака» Леонида Федуна, председателя попечительского совета «Уфы» Ростислава Мурзагулова и экс-тренера «Химок» Сергея Юрана.
«Заседание состоится 2 сентября. Будут ли они лично присутствовать на заседании? Это их дело. Они сами принимают решение — явиться лично, отправить представителя или выступить по видеосвязи», — передаёт слова главы комитета Семёна Андреева ТАСС.
Леонид Федун и Ростислав Мурзагулов негативно высказывались о судействе и заявляли о готовности снять команды с чемпионата. Сергей Юран указывал на наличие связи между «Спартаком», «Уфой» и «Химками», которая нарушает принцип честного проведения турнира.
- 27 августа 2020
-
11:38
-
11:16
-
11:16
-
11:13
-
10:52
-
10:42
-
10:34
-
10:27
-
10:16
-
10:09
-
10:00
-
10:00
-
09:52
-
09:36
-
09:23
-
09:20
-
09:00
-
09:00
-
08:37
-
07:56
-
07:36
-
06:27
-
06:12
-
04:56
-
03:33
-
02:34«Химки» интересуются Рассказовым Эксклюзив
-
02:10
-
01:24
-
00:56
-
00:53
-
00:44
-
00:42
-
00:39
-
00:33
-
00:24