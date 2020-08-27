Комитет по этике РФС рассмотрит слова Федуна, Юрана и Мурзагулова

Комитет по этике Российского футбольного союза запланировал на 2 сентября заседание, на котором будут рассматриваться высказывания президента «Спартака» Леонида Федуна, председателя попечительского совета «Уфы» Ростислава Мурзагулова и экс-тренера «Химок» Сергея Юрана.



«Заседание состоится 2 сентября. Будут ли они лично присутствовать на заседании? Это их дело. Они сами принимают решение — явиться лично, отправить представителя или выступить по видеосвязи», — передаёт слова главы комитета Семёна Андреева ТАСС.



Леонид Федун и Ростислав Мурзагулов негативно высказывались о судействе и заявляли о готовности снять команды с чемпионата. Сергей Юран указывал на наличие связи между «Спартаком», «Уфой» и «Химками», которая нарушает принцип честного проведения турнира.

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