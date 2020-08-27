Источник: Месси предложил Неймару вместе перейти в «Манчестер Сити»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси предложил бывшему одноклубнику форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару вместе перейти в «Манчестер Сити», сообщает ESPN.

По данным источника, Месси связался с Неймаром, чтобы сообщить о грядущем переходе в «Манчестер Сити», и заодно предложил бразильцу присоединиться к нему в составе «горожан».

Сообщалось, что«Манчестер Сити» готов предложить за Месси около € 200 млн, которые будут состоять из определённой суммы, а также игроков. Каталонский клуб не будет требовать за Месси полную сумму отступных в размере € 700 млн, но готов продать футболиста не менее чем за € 223 млн, чтобы осуществить самую дорогую сделку в истории.

Неймар защищал цвета «Барселоны» с 2013 по 2017 год.