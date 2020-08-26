«Манчестер Сити» готов предложить за Месси около € 200 млн

«Манчестер Сити» готовит предложение о трансфере аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, утверждает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».

По данным источника, руководство английского клуба готово выделить на трансфер аргентинца около € 200 млн, которые будут состоять из определённой суммы, а также игроков.

Сообщалось, что каталонский клуб не будет требовать за Месси полную сумму отступных в размере € 700 млн, но готов продать футболиста не менее чем за € 223 млн, чтобы осуществить самую дорогую сделку в истории.

25 августа Месси сообщил руководству сине-гранатовых, что собирается покинуть «Барселону». Клуб не намерен его отпускать, поэтому отклоняет предложения о трансфере.



Месси рассчитывает покинуть «Барселону» бесплатно, воспользовавшись пунктом о расторжении контракта. Футболист обязан был сообщить об этом решении до 30 мая, но юристы нападающего ссылаются на продление сезона из-за пандемии.