Арустамян: Соболев созвонился с Дзюбой, конфликт исчерпан

Нападающий «Спартака» Александр Соболев и форвард «Зенита» Артём Дзюба урегулировали свой конфликт. В ходе телефонного разговора футболисты устранили все разногласия и пришли к мирному решению вопроса, сообщает Нобель Арустамян в своём «телеграме».



«По моим данным, сегодня Александр Соболев, как и обещал, созвонился с Артемом Дзюбой. Игроки урегулировали разногласия, конфликт исчерпан. Оба остались довольны разговором. Также об этом проинформирован и главный тренер сборной Станислав Черчесов», — написал Арустамян.



25 августа главный тренер сборной России Станислав Черчесов официально объявил состав на предстоящие матчи Лиги наций. В расширенный список футболистов не попал Александр Соболев, который имел конфликт с Артёмом Дзюбой.

Соболев не попал в заявку сборной России из-за конфликта с Дзюбой