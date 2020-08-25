Соболев не попал в заявку сборной России из-за конфликта с Дзюбой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему нападающий «Спартака» Александр Соболев не попал в заявку сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией.
«Он заметно прибавил, это правда. Но я скажу честно: у него есть ситуация с Артёмом Дзюбой. Прежде чем что-то показывать вместе, они должны привести эту ситуацию к нулю. Не хочется иметь игроков в сборной, которые себя не так хорошо понимают. Конкуренция – это хорошо. Но Соболев себе позволил в сторону Дзюбы кое-что, значит, у них есть неприязнь. Соболеву нужно закрыть эту тему. С другой стороны, мы и с Артёмом поговорим, ведь он старше. Поговорим с ним, чтобы, возможно, он сделал что-то со своей стороны. Потому что не хочется собирать команду, когда есть такие ситуации», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 25 августа 2020
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