Маланг Сарр подписал контракт с «Челси»

21-летний французский защитник «Ниццы» Маланг Сарр подписал контракт на пять лет с «Челси». Сезон-2020/2021 футболист проведёт в аренде, сообщает официальный сайт «пенсионеров».
«Мы не могли упустить возможность подписать Маланга. Он — потрясающая перспектива, и мы будем внимательно следить за ним в течение срока его аренды, надеясь, что он скоро вернется в «Челси». Мы очень рады приветствовать его сегодня в нашем клубе», — прокомментировала переход директор команды Марина Грановская.
Маланг Сарр дебютировал за «Ниццу» в 2016 году. За четыре сезона футболист сыграл за клуб 102 матча и отметился тремя забитыми мячами. Кроме того, защитник выступал за национальные сборные практически всех возрастов, но в основную национальную команду Франции ещё не вызывался.
- 27 августа 2020
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