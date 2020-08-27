Маланг Сарр подписал контракт с «Челси»

21-летний французский защитник «Ниццы» Маланг Сарр подписал контракт на пять лет с «Челси». Сезон-2020/2021 футболист проведёт в аренде, сообщает официальный сайт «пенсионеров».



«Мы не могли упустить возможность подписать Маланга. Он — потрясающая перспектива, и мы будем внимательно следить за ним в течение срока его аренды, надеясь, что он скоро вернется в «Челси». Мы очень рады приветствовать его сегодня в нашем клубе», — прокомментировала переход директор команды Марина Грановская.



Маланг Сарр дебютировал за «Ниццу» в 2016 году. За четыре сезона футболист сыграл за клуб 102 матча и отметился тремя забитыми мячами. Кроме того, защитник выступал за национальные сборные практически всех возрастов, но в основную национальную команду Франции ещё не вызывался.

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