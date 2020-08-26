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«Челси» объявил о переходе Бенджамина Чилвела

«Челси» объявил о переходе Бенджамина Чилвела
Футбол / Англия 0

Защитник «Лестер Сити» Бенджамин Чилвел перешёл в «Челси», сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «аристократов».

Сумма трансфера не разглашается, но ранее издание The Telegraph сообщало, что «Челси» заплатит за футболиста € 55 млн. Чилвел подписал с лондонским клубом контракт до лета 2025 года.

23-летний Чилвел является воспитанником «Лестер Сити», он играет на позиции левого защитника. В минувшем сезоне футболист принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги (все — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, отдал три результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки. За сборную Англии сыграл 11 матчей.

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