Владелец «Торпедо»: Игнашевич останется главным тренером до конца сезона

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев во время беседы с болельщиками сообщил, что Сергей Игнашевич останется главным тренером московской команды.

«У нас забег длинный, итоги будем подводить в конце сезона. До конца сезона Игнашевич будет главным тренером», — приводит слова Авдеева Sport24.

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич после проигрыша (1:2) в матче 1/64 финала Кубка России с ярославским «Шинником» перелез через ограждение и подошёл к трибуне с болельщиками. Специалист разговаривал с фанатами на повышенных тонах.



В ходе матча болельщики «Торпедо» оскорбляли Игнашевича и требовали его отставки. Фанаты московского клуба не в первый раз обращаются к Игнашевичу с призывом уйти в отставку.