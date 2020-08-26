Игнашевич на повышенных тонах пообщался с фанатами «Торпедо» после вылета из Кубка

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич после проигрыша (1:2) в матче 1/64 финала Кубка России с ярославским «Шинником» пообщался с фанатами.

Сразу после матча Игнашевич перелез через ограждение и подошёл к трибуне болельщиков «Торпедо». Специалист разговаривал с фанатами на повышенных тонах.

В ходе матча болельщики «Торпедо» оскорбляли Игнашевича и требовали его отставки. Фанаты московского клуба не в первый раз обращаются к Игнашевичу с призывом уйти в отставку.

Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лужники». Счёт был открыт в начале матча — на 9-й минуте автором забитого мяча стал Денис Кутин. В конце тайма преимущество ярославского клуба увеличил Сергей Самодин. На 79-й минуте разрыв в счёте сократил Владислав Адаев.